Lübeck (ots) – In der Nacht auf den 29.05.2019 wurden im Stadtgebiet von St. Lorenz insgesamt 83 Fahrzeuge von einer bisher noch unbekannten, männlichen Person mit grüner und schwarzer Sprühfarbe besprüht und beschädigt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge lagen die Tatzeiten hauptsächlich zwischen 01.30 Uhr und 01.50 Uhr, betroffen waren die Bereiche Brolingstraße, Triftstraße und Pellwormstraße. In der Brolingstraße gab es einen Zeugen, der den Täter bei der Tatausführung beobachtet hat. Diesem Zeugen zufolge wird der Täter wie folgt beschrieben: – Männlich mit normaler Statur – Circa 40 Jahre alt – Lange Haare (bis zum Rücken), offen getragen – Vollbart – Weiße Sportschuhe – Jeansjacke / Jeanshose Dem Zeugen zufolge soll der Täter nach der Tatausführung mit einem roten Kleinwagen davongefahren sein. Wer Hinweise zu den Taten und dem Täter geben kann wird gebeten, das 2. Polizeirevier in Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310 zu informieren.

Quelle: presseportal.de