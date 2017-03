POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / Fußgänger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots) – Am Sonntagabend (19.03.17) kam es in Lübeck zu einem Verkehrsunfall, wodurch ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Kurz vor 19.30 Uhr befuhr ein Lübecker mit seinem Auto die Triftstraße von der Vorwerker Straße kommend in Richtung Schwartauer Alle. Nach ersten Erkenntnissen sei in Höhe Nummer 39 plötzlich von rechts ein Fußgänger auf die Fahrbahn gelaufen gekommen und habe die Straße überqueren wollen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fußgänger, der offenbar beabsichtigte, die Triftstraße in Richtung Pellwormstraße zu überqueren. Der junge Mann wurde von dem Opel Corsa erfasst, prallte ersten Informationen zufolge auf die Windschutzscheibe und stürzte dann zu Boden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 26-Jährige Lübecker ins Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Autofahrer war sichtlich schockiert, blieb aber unverletzt. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 5000,- Euro geschätzt. Ermittlungen führt das 2. Polizeirevier Lübeck. Zeugenhinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de