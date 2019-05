Lübeck (ots) – Am Donnerstagmorgen (09.05.2019) kam es in der Schwartauer Landstraße auf Höhe des Geländes der Bundespolizei zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Eine 45-jährige Frau aus Brandenburg bog gegen 07:10 Uhr mit ihrem Nissan Qashqai von der Schwartauer Landstraße nach links auf das Gelände der Bundespolizei ab. Hierbei übersah sie den hinter ihr auf der linken Fahrspur fahrenden Ford Transit Custom, so dass es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Infolge des Zusammenstoßes geriet der weiße Transit in den Gegenverkehr und stieß anschließend gegen den Zaun der Bundespolizei. Der 71-jährige Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik gebracht. Die Fahrerin des Nissan blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Während der Bergung musste ein Fahrstreifen der Schwartauer Landstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de