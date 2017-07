Lübeck (ots) – Am Sonntagabend (23. Juli 2017) wurde in einem Kleingartengelände in Lübeck St. Lorenz Nord eine tote Person aufgefunden. Die Identität des Leichnams steht noch nicht fest. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Gegen 21.00 Uhr meldete eine Spaziergängerin der Polizei den Fund einer toten Person in einem Kleingartenverein in Lübeck St. Lorenz Nord. Beamte des 2. Polizeireviers konnten daraufhin einen bereits zum Teil skelettierten Leichnam auf dem Gelände einer dortigen Parzelle erkennen. Derzeitigen Erkenntnissen nach handelt es sich hierbei um einen Mann. Zum Zwecke der Feststellung der Todesursache und der Identität der Person wurde der Leichnam der Rechtsmedizin Lübeck zugeführt. Die Polizei und die Lübecker Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: presseportal.de