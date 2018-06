Lübeck (ots) – Montagmittag (11. Juni 2018) ist ein Radfahrer in Lübeck St. Lorenz unglücklich gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Unter Begleitung eines Notarztes wurde er umgehend in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Gegen 12:55 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lübecker mit seinem Fahrrad die Triftstraße in Richtung der Vorwerker Diakonie. In Höhe des Einmündungsbereiches der Straße Am Dreworp stürzte er plötzlich aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache auf die Fahrbahn und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Ersthelfer um den Schwerverletzten. Anschließend wurde der Mann unter Begleitung eines Notarztes in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Ein etwaiges Fremdverschulden oder die Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrradfahrt kann nach derzeitigem Sachstand ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten des 2. Polizeireviers das Fahrrad sicher. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Quelle: presseportal.de