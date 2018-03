Lübeck (ots) – Am vergangenen Freitag (23.02.) wurde in der Mittagszeit ein kurzzeitig abgestellter Opel Vectra aufgebrochen. Die Täter waren zunächst flüchtig. Zwei Tatverdächtige konnten ermittelt werden. Gegen 13.15 Uhr parkte eine Lübeckerin ihren Wagen kurzzeitig vor der Kindertagesstätte in der Richard-Wagner-Straße. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass eine hintere Fensterscheibe eingeschlagen und ihre abgelegte Handtasche entwendet worden war. An angrenzenden Park sah sie zwei Männer, die sie gegenüber den alarmierten Polizisten beschreiben konnte. Die Beamten stellten an dem Fahrzeug eine Blutanhaftung fest, die gesichert werden konnte. Zudem meldete sich eine Frau, welche im Nahbereich eine Geldbörse gefunden hatte. Diese hatte sich zuvor in der entwendeten Handtasche befunden. Zudem stellen die Beamten am Fundort einen Schraubendreher sicher. Die beiden beschriebenen Männer (41/37) konnten von dem Polizeibeamten im Nahbereich gegen 14.15 Uhr angetroffen werden. Der Ältere hatte eine blutende Verletzung an der Hand. Sie sollte nach seinen Angaben von einem Sturz stammen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, zu denen auch eine DNA- Vergleichsprobe gehörte, wurden die beiden Tatverdächtigen zunächst entlassen. Bei einer erneuten Absuche konnten die Beamten die Handtasche, gut versteckt im Gebüsch, auffinden.

Quelle: presseportal.de