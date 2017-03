POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / Sachbeschädiger vorl. festgenommen

Lübeck (ots) – Ein 25-jähriger aus Lübeck steht im Verdacht, am gestrigen Sonntagabend (05.03.) einen Autospiegel beschädigt zu haben. Er konnte von Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann war deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Test ergab 2,66 Promille. Ein 35-jähriger Ostholsteiner, welcher seinen VW Bora in der Straße „An der Hansehalle“ geparkt hatte, konnte aus der Entfernung sehen, dass ein jüngerer Mann zunächst mit der Faust gegen den Außenspiegel seines Fahrzeuges schlug und anschließend mit dem Fuß gegen den eingeklappten Spiegel nachtrat und diesen erheblich beschädigte. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen in der Georg-Kerschensteiner-Straße antreffen.

Quelle: presseportal.de