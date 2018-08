Lübeck (ots) – In der Nacht von Mittwoch (01.08.) zum heutigen Donnerstag konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie vier parkende Fahrzeuge beschädigten. Bei der anstehenden Fahrt zum Behördenhochhaus Lübeck leistete ein 17-jähriger aktiv Widerstand und spuckte zudem in den Streifenwagen. Der zweite Tatverdächtige ist 15 Jahre. Er folgte den Anweisungen der Beamten. Insgesamt wurden vier Fahrzeugspiegel abgetreten. Die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest. Gegen 23.10 Uhr meldeten Anwohner der Ludwigstraße, dass offenbar zwei junge Männer parkende Fahrzeuge beschädigen würden. Aufgrund einer guten Beschreibung konnten Beamte zwei Jugendliche (17/15 Jahre) in der Schwartauer Allee feststellen und vorläufig festnehmen. Der 17-jährige wehrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen, so dass er mit Handschellen gefesselt werden musste. Als er im Streifenwagen Speichel ausspuckte, kam die Spuckschutzhaube zum Einsatz. Ein Beamter erlitt Schürfwunden bei den Widerstandshandlungen. Er wurde ärztlich versorgt. Der 15-jährige folgte den Anweisungen der Polizisten. Beide gaben jeweils einen freiwilligen Alkotest ab und hatten einen vorläufigen Wert von je 1,4 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie zu ihrer Wohnanschrift gefahren, Dabei konnten sich die Beamten von dem 17-jährigen nahezu durchgängig Beleidigungen und Bedrohungen anhören. Im Bereich der Ludwigstraße konnten Polizisten zunächst an vier parkenden Fahrzeugen feststellen, dass die Außenspiegel abgetreten wurden. Insgesamt wird nun hinsichtlich der Sachbeschädigungen, des Widerstandes sowie der Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Quelle: presseportal.de