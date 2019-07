Lübeck (ots) – Am Sonntagmorgen (14.07.) fuhr ein 36-jähriger Lübecker mit seinem Volvo auf der Schwartauer Allee in Richtung Innenstadt nach ersten Erkenntnissen frontal gegen einen abgestellten Muldencontainer. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert. Gegen 02:45 Uhr fuhr ein Volvo-Fahrer mit seinem PKW aus noch ungeklärter Ursache auf einen Muldencontainer auf, welcher in der Schwartauer Allee abgestellt war. Durch den Aufprall verschob sich der Container auf die zweite Fahrspur in Richtung Innenstadt. Der Volvo blieb zunächst auf der Gegenfahrbahn stehen. Die Polizeibeamten stellten bei dem offenbar unverletzten Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Der Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus gefahren und dort entnahmen Ärzte eine Blutprobe. Ein Test hatte zuvor 2,08 Promille ergeben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Volvo musste abgeschleppt werden. Hier ist der gesamte Frontbereich beschädigt. Der leere Container wurde von der anwesenden Berufsfeuerwehr Lübeck und Polizeibeamten zurück an den Fahrbahnrand gezogen.

Quelle: presseportal.de