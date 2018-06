Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwoch (13.06.) kam offenbar aus Unachtsamkeit ein 38-jähriger Lübecker gegen 13.15 Uhr mit seinem Ford Transit in der Schwartauer Landstraße von der Fahrbahn ab. Nach gut 100 Meter halbseitiger Fahrt auf den Fahrstreifen und halbseitig auf dem dortigen Radweg bremste eine Straßenlaterne die Weiterfahrt. Der Fahrer wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Der Transit wurde abgeschleppt. Um die Straßenlaterne kümmerte sich die Verkehrssicherung der Hansestadt Lübeck.

Quelle: presseportal.de