Interimstrainer - Dier über weiteres Kerber-Engagement: "Alles offen" Stuttgart (dpa) - Interimstrainer Dirk Dier schließt eine weitere Zusammenarbeit mit Angelique Kerber nicht aus. "Die Asien-Reise hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist alles offen. Jetzt gucken wir mal, was passiert", sagte der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Dier hatte Kerber in den vergangen

Konjunkturumfrage: Handwerkskammern präsentieren Ergebnisse Die brandenburgischen Handwerkskammern präsentieren heute die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage unter den Handwerksbetrieben. Dabei werden die Betriebe laut Pressemitteilung unter anderem ihre Geschäftslage bewerten und ihre Erwartungen für die kommenden Monate nennen. Außerdem will das Han

Verletzung der Achillessehne: Neymar fällt für Paris Saint-Germain aus Paris (dpa) - Brasiliens Fußballstar Neymar muss nach seiner Verletzung an der Achillessehne mindestens vier Wochen pausieren, teilte seine Verein Paris Saint-Germain nach einer MRT-Untersuchung mit. Bestätigt wurde dabei eine Verletzung zweiten Grades an der linken Achillessehne. Eine weitere Diagn

Freundschaftsspiel: Neymar verletzt raus - Brasilien nur Remis gegen Nigeria Singapur (dpa) - Brasiliens Superstar Neymar hat sich erneut verletzt. Beim 1:1 (0:1) des Fußball-Rekordweltmeisters im Freundschaftsspiel gegen Nigeria humpelte der Stürmer bereits nach zwölf Minuten vom Platz. Für den 27-Jährigen kam Bayern-Neuzugang Philippe Coutinho. Wie schwer die Blessur am li

Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdeliktes Im Fall der 20-Jährigen, die am Samstag gefesselt und geknebelt in der Nähe von Lübeck gefunden worden war, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun auch wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die junge Frau mit den Fesseln zusätzlich am Geäst

Kiel: Schleswig-Holstein kauft die ersten 55 Akku-Elektrozüge Auf Strecken ab und nach Kiel sollen in gut drei Jahren die ersten Akku-Elektrozüge fahren. Der Verkehrsminister Bernd Buchholz und der Hersteller haben am Montag den entsprechenden Liefervertrag für die 55 E-Bahnen unterzeichnet. Bereits in gut drei Jahren sollen die ersten Elektrozüge mit Akkuantr

Filmmuseum erwirbt Tonfilmmuseum von Ulrich Illing Das Potsdamer Filmmuseum hat das Tonfilmmuseum des verstorbenen "Tonmeisters von Babelsberg", Ulrich Illing, erworben. Die Sammlung mit rund 40 Apparaten der Tonfilmgeschichte wie Grammophon, Phonograph, Edison-Walzen und Lichttonprojektoren sowie einer Vielzahl kleinerer Exponate solle der Öffentli

Nach Streit in Disko: Schleswiger durch ein Messer verletzt Schleswig (dpa/lno) - Ein 27-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Schleswig durch Messerschnitte verletzt worden. In der Nähe des Tatorts seien am Sonntag vier flüchtende Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag. Sie kamen nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß.

Enttäuschendes Tennis-Jahr: Kerber beendet Saison - Trainer-Lösung noch immer nicht fix Stuttgart (dpa) - Angelique Kerber hat ihr enttäuschendes Tennis-Jahr vorzeitig beendet. Wie das Management der deutschen Nummer eins bestätigte, wird die 31 Jahre alte Kielerin in diesem Jahr kein weiteres Turnier mehr bestreiten. Die Teilnahme an der WTA-Veranstaltung in Luxemburg in dieser Woche