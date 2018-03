Lübeck (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28.03.’18) wurde versucht in eine Gaststätte in Lübeck St. Lorenz einzubrechen. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei zwei tatverdächtige Männer stellen und vorläufig festnehmen. Gegen 01.45 Uhr (28.03.’18) hörten Anwohner verdächtige Geräusche in der Ziegelstraße/ Ecke Gluckstraße im Bereich einer dortigen Gaststätte. Kurz darauf bemerkte ein aufmerksamer Zeuge zwei Personen, die sich offenbar an der Alarmanlage des Lokals zu schaffen gemacht hatten und sich danach zu Fuß in Richtung des Ziegeltellers entfernten. Der umsichtige Anwohner informierte daraufhin die Polizei. Alarmierte Beamte des 2. Polizeireviers konnten an der betroffenen Gaststätte mehrere Einbruchspuren und ein beschädigtes Fenster entdecken. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen die Einsatzkräfte zwei tatverdächtige Männer im Alter von 34 und 41 Jahren in Tatortnähe an. Sie wurden vorläufig festgenommen. Zudem stellten die Beamten in der Nähe des Tatortes Beweismittel und Tatwerkzeuge fest. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen. Gegen sie wird wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Quelle: presseportal.de