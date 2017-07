Lübeck (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26.07.2017) verfolgten Beamte des 1. Polizeireviers in Lübeck St. Lorenz einen Motorradfahrer. Mit deutlich mehr als 100 km/h versuchte der Kradfahrer zu flüchten und beging diverse weitere Verkehrsverstöße. In der Schwartauer Landstraße verlor der Mann schließlich die Kontrolle über sein Krad und verunfallte. Er hatte keinen gültigen Führerschein und stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 02.00 Uhr (26. Juli 2017) fuhr ein Motorradfahrer im Kreuzungsbereich Bei der Lohmühle/ Ecke Schwartauer Allee über eine rote Ampel. Das verkehrswidrige Verhalten wurde von Beamten des 1. Polizeireviers Lübeck beobachtet. Als die Polizisten den Mann anhalten wollten, entzog sich der Kradfahrer der Kontrolle und führte sein Motorrad mit stark überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts. Blaulicht, Martinshorn und Lautsprecheransagen der Beamten wurden konsequent ignoriert. Die Flucht ging weiter durch die Elisenstraße und die Hochstraße. Hier fuhr der Mann über Gehwege und im weiteren Verlauf im Gegenverkehr anstelle der erlaubten 30 km/h mit deutlich mehr als 100 km/h in Richtung Schwartauer Landstraße. Nachdem der Kradfahrer in der Schwartauer Landstraße seine Geschwindigkeit nochmals deutlich erhöhte, verlor er in Höhe der Weichselstraße im Kurvenbereich die Kontrolle über seine Kawasaki. Das Krad rutschte über den Gehweg, kippte auf die Seite und der Fahrer stürzte zu Boden. Er wurde nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Bei der anschließenden Kontrolle des 30-jährigen Lübeckers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Drogentest fiel positiv aus, daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten bei ihm aufgefundene Betäubungsmittel sicher. Gegen den Lübecker wird unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten ermittelt. Zu guter Letzt wurde das beschädigte Motorrad noch vor Ort von der Polizei beschlagnahmt.

Quelle: presseportal.de