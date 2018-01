Lübeck (ots) – Am Sonntagabend (28. Januar 2018) sind bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Lorenz zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Gegen 18.00 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall Bei der Lohmühle in Kenntnis gesetzt. In Höhe eines dortigen Schnellrestaurants stellten die alarmierten Beamten des 2.Polizeireviers zwei stark beschädigte Fahrzeuge auf der blockierten Fahrbahn fest, ein Mann und eine Frau waren leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Lübeckerin mit ihrem weißen Renault Clio von der Karlstraße kommend die Straße Bei der Lohmühle in Richtung Autobahn. Zur selben Zeit wollte ein 20-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg mit seinem roten Skoda Fabia von der Ausfahrt eines Schnellrestaurants nach links in die Straße Bei der Lohmühle einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der von links herannahenden 38-Jährigen. Beide PKW prallten daraufhin im Einmündungsbereich zusammen, durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags der Fahrzeuge aus. Sowohl die Lübeckerin als auch der Mann aus dem Kreis Segeberg wurden leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde der 20-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 9000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Fahrbahn Bei der Lohmühle teilweise nur eingeschränkt befahrbar.

Quelle: presseportal.de