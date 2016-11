Lübeck (ots) – Beamte des 2. Polizeireviers konnten am 13. November 2016 in den Morgenstunden ein Damenrad der Marke Brennabor, blau, ausgestattet mit zwei Körben und einem sogenannten Brezellenker sicherstellen. Offensichtlich wurde es zuvor entwendet. Die Ermittler suchen nun die/den EigentümerIn. Wem gehört dieses Damenrad. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de