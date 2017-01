POL-HL: HL-St. Lorenz Nord-Ziegelstraße 15 / 77-jährige Fußgängerin angefahren – Verursacher nicht bekannt

Lübeck (ots) – Am vergangenen Freitag (30.12.2016) fuhr ein Pkw in der Ziegelstraße in Richtung Fackenburger Allee. Auf Höhe des Hauses 15 befindet sich eine Fußgängerampel. Diesen Übergang nutzte gegen 11.00 Uhr eine ältere Dame offensichtlich bei Grünlicht. Sie hatte die Querung noch nicht ganz geschafft, als die wartenden Fahrzeuge grün erhielten. Ein älterer Pkw-fahrer fuhr die Fußgängerin an, welche stürzte. Der Fahrer kümmerte sich zunächst um die Frau, verließ dann aber den Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die gestürzte Frau wurde mit ihren Verletzungen im Krankenhaus ambulant behandelt. Sie beschreibt den Fahrer wie folgt: Ca. 60-70 Jahre, 180 bis 185 cm groß, grauer 3-Tage-Bart, graues Haar. Er trug einen Hut, eine Brille und war dunkel gekleidet. Zum Fahrzeug kann sie keine Angaben machen. Die Ermittler des 2. Polizeireviers bitten um Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und dem Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-1310 erbeten.

Quelle: presseportal.de