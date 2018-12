Lübeck (ots) – Am Donnerstagabend (29.11.2018) hat sich während der Fahrt in einem Lübecker Gewerbegebiet der Auflieger einer Sattelzugmaschine gelöst. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 19.05 Uhr suchten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers die Reepschlägerstraße in Lübeck St. Lorenz auf, weil vor Ort eine Sattelzugmaschine samt Auflieger den Kreuzungsbereich Ecke Steinmetzstraße blockierte. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der Auflieger von der Sattelplatte der Sattelzugmaschine gelöst hatte. Dabei wurde die Zugmaschine leicht beschädigt. Der 38-jährige Fahrer schaffte es durch manuelles Hochpumpen den Auflieger wieder mit der Zugmaschine zu verbinden und danach seine Fahrt fortzu setzen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr. In der Reepschlägerstraße / Ecke Spenglerstraße war ebenfalls der Auflieger von einer Sattelzugmaschine gerutscht. Mit Hilfe eines Abschleppunternehmens konnte der Auflieger angehoben und anschließend wieder auf die Zugmaschine gesetzt werden. Der 60-jährige Fahrer steuerte sein Gespann anschließend in Richtung einer nächstgelegenen Werkstatt. Warum genau sich die Auflieger von den Zugmaschinen lösten, wird jetzt von den Ermittlern des 2. Polizeireviers Lübeck geprüft. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, im Rahmen der allgemeinen Fahrzeugführerpflichten vor Fahrtantritt immer den technischen Zustand des Gespanns auf gefahrlose Fahrtauglichkeit zu überprüfen.

Quelle: presseportal.de