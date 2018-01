Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck: Am frühen Montagmorgen (15. Januar 2018) brannten zwei LKW in der Friedhofsallee aus. Nach Zeugenaussagen seien in diesem Zusammenhang vor und nach Ausbruch des Feuers Knall- oder Explosionsgeräusche zu hören gewesen. Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei nochmals um Hinweise. Das ermittelnde Fachkommissariat 11 in Lübeck ist unter der Telefonnummer 0451/1310 erreichbar.

Quelle: presseportal.de