Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck: Am frühen Montagmorgen (15. Januar 2018) brannten zwei LKW lichterloh in der Friedhofsallee. Gegen 02:10 Uhr wurden Polizeibeamte in die Friedhofsallee in Höhe des dortigen Supermarktes entsandt, da dort zwei Lastkraftwagen lichterloh brannten. Die Berufsfeuerwehr Lübeck war ebenfalls umgehend vor Ort und nahm die Löscharbeiten auf. Beide LKW, von denen einer einen Containerauflieger hatte, standen auf dem Parkstreifen und waren etwa 200 m voneinander entfernt. Die Fahrer befanden sich nicht in ihren Fahrzeugen. Die Fahrerhäuser des Mercedes Benz und des Scania brannten vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Fenster des angrenzenden Supermarktes beschädigt. Die Schadenshöhe wird durch die Polizei auf etwa 150.000 EUR geschätzt. Der Kriminaldauerdienst war bereits am Einsatz beteiligt. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung führt das Fachkommissariat 11 in Lübeck. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0451/1310.

Quelle: presseportal.de