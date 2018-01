Lübeck (ots) – Am Mittwochvormittag (17. Januar 2018) wurde auf der Landesstraße 332 von Stockelsdorf bis kurz hinter dem Lindenteller in Lübeck eine Dieselspur festgestellt. Der Verursacher, ein Mercedes-Kleinlaster, konnte angehalten werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die verschmutzte Fahrbahn. Das verursachende Fahrzeug wurde abgeschleppt. Gegen 08:45 Uhr stellten die Beamten der Polizei Stockelsdorf in der Segeberger Straße eine Dieselspur von einem dortigen Supermarkt bis nach Lübeck fest. Die Lübecker Polizei ging umgehend dem Zeugenhinweis hinsichtlich eines roten Kleinlasters nach und stoppte diesen kurz hinter dem Lindenteller in der Moislinger Allee. An dem Mercedes Sprinter lag ein technischer Defekt vor, sodass ein Diesel- Ölgemisch auf die Fahrbahn gelangt war. Der 57 Jahre alte Fahrer organisierte sich selbst einen Abschleppwagen. Um die Fahrbahnverschmutzung kümmerte sich in Lübeck eine Spezialreinigungsfirma sowie die Berufsfeuerwehr und in Stockelsdorf die Feuerwehr Mori. Wegen der Dieselspur kam es nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu konkreten Gefahrensituationen.

Quelle: presseportal.de