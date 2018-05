Lübeck (ots) – Am Mittwochmorgen (30. Mai 2018) ereignete sich in Lübeck St. Lorenz in Bahnhofsnähe ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Pedelec, bei dem sich eine 62-jährige Frau lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Die Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen 07.40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus dem Kreis Stormarn mit seinem VW Caddy die Konrad-Adenauer-Straße in Lübeck, um im weiteren Verlauf die kreuzende Werner-Kock-Straße in Richtung Bahnhofsvorplatz zu überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei im Einmündungsbereich eine von rechts auf der Werner-Kock-Straße heran nahende Pedelecfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich. In der Folge stürzte die 62-jährige Frau von ihrem Pedelec und prallte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich schwere, lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach erfolgter Erstversorgung musste die Ostholsteinerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Caddys wurde nicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand wird gegen den 53-jährigen Stormaraner wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Missachtung der Vorfahrtsregeln ermittelt.

Quelle: presseportal.de