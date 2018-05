Lübeck (ots) – Montagmittag (07. Mai 2018) geriet in der Fackenburger Allee in Lübeck ein Radfahrer vom Radweg auf die Fahrbahn und wurde dabei von einem PKW erfasst. Der Radler zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg der Fackenburger Allee in Richtung Innenstadt. In Höhe des dortigen Supermarktes geriet der Lübecker aus bisher noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Dort stieß er mit einem stadtauswärts fahrenden Volvo XC 60 zusammen. Der Radfahrer prallte gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des PKW und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Bedingt durch den Zusammenstoß zog er sich leichte Kopfverletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der beschädigten Windschutzscheibe war der Volvo nicht mehr fahrbereit. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Die Beamten des 2. Polizeireviers Lübeck haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Quelle: presseportal.de