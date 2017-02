POL-HL: HL-St. Lorenz Süd / Haben Taxifahrer die Auseinandersetzung gesehen? Polizei sucht Zeugen!

Lübeck (ots) – Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, die am 18.02.17 am Lübecker Bahnhof stattgefunden haben soll, sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen. Ein Taxifahrer rief kurz vor 01.00 Uhr am Samstag die Polizei zum Bahnhof, weil dort eine Personengruppe in eine körperliche Auseinandersetzung geraten war. Ersten Informationen zufolge ist eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen. Genaue Hintergründe sind der Polizei derzeit nicht bekannt. Vor Ort wurden drei Männer festgestellt. Einer gab an, dass er von einem ihm Unbekannten durch einen Gegenstand am Kopf verletzt wurde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch der Unbekannte durch den Streit verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine junge Frau diesen Mann begleitet. Beide setzten sich ab, bevor die Polizei eintraf. Die Personalien der vor Ort gebliebenen Männer wurden festgestellt, eine Anzeige in der Sache gefertigt und ein Messer sichergestellt. Zwecks Klärung des Sachverhalts werden Zeugen dieser Auseinandersetzung gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0451-1310 mitzuteilen oder sich direkt bei einer Polizeidienststelle zu melden. Vielleicht wurden in der Sache Taxifahrer zu Zeugen, die am 18.02.17 zur Tatzeit am Bahnhof auf Kunden warteten? Presseauskünfte erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft.

Quelle: presseportal.de