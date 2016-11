POL-HL: HL-St. Lorenz Süd-Lindenstraße / Einbrecher von Anwohnern vorläufig festgenhalten

Lübeck (ots) – Ein Bewohner hatte am gestrigen Donnerstagmorgen (10.11.) verdächtige Geräusche im Keller des Mietshauses wahrgenommen. In der Waschküche traf er auf einen Einbrecher, welcher offenbar gerade den Münzautomaten der Waschmaschine aufgebrochen hatte. Bis zum Eintreffen der benachrichtigten Polizei wurde der 68-jährige Tatverdächtige vorläufig festgehalten. Kurz vor 08.40 Uhr nahm ein 38-jähriger Bewohner Geräusche im Keller war. Dort im Waschraum sah er einen älteren Mann, welcher gerade mit Schraubendreher und Zange an dem Münzautomaten herumhebelte. Auf dem Boden lagen bereits einige 50 Cent Münzen. Der Bewohner macht vom sogenannten „Jedermann-Recht“ Gebrauch und hielt den Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 68-jährige Tatverdächtige gab die Tat gegenüber den Beamten zu; das Tatwerkzeug wurde sichergestellt.

Quelle: presseportal.de