Lübeck (ots) – Am Sonntagmorgen (18.02.) wurde über Notruf eine brennende Gartenlaube im Kleingartenverein Travetal in Lübeck gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte diese bereits im Vollbrand. Der Kriminaldauerdienst nahm die Ermittlungen auf. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte festgestellt werden, dass offenbar zwei nebeneinanderliegenden Gartenlauben aufgebrochen und das beschriebene Feuer in einer Laube offenbar vorsätzlich gelegt wurde. Das zuständige Fachkommissariat 11 ermittelt hinsichtlich zweier Einbrüche und der Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-1310 zu melden.

Quelle: presseportal.de