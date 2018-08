Lübeck (ots) – Am Montagmittag ( 13.08.2018 ) kam es in der Lachswehrallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw. Die unfallverursachende Rollerfahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 13.40 Uhr befuhr eine 49-jährige Lübeckerin mit ihrem blauen Pkw Fiat die Lachswehrallee in Richtung Moislinger Allee. Hierzu nutzte sie die linke von zwei möglichen Fahrspuren. Am rechten Fahrbahnrand der rechten Fahrspur befand sich zeitgleich ein dunkler Motorroller, dessen Fahrerin nach jetzigem Kenntnisstand beabsichtigte zu wenden und hierfür nach links über die linke Fahrspur fuhr. Die Fahrerin des Fiat konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und erkennen, dass die Rollerfahrerin durch den Zusammenprall auf die Fahrbahn stürzte. Anschließend sei die Rollerfahrerin wieder auf ihren Roller gestiegen und entfernte sich in Richtung Possehlstraße. Die Rollerfahrerin wird als schlanke Frau, im Alter von Anfang 20 beschrieben, die zur Unfallzeit mit einer grünen Jeanshose bekleidet war und eine schwarz umrahmte Brille sowie einen schwarzen Rucksack trug. Zum Motorroller kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen dunklen Roller mit blauem Versicherungskennzeichen gehandelt haben soll. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Das 2. Polizeirevier Lübeck ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu der flüchtigen Rollerfahrerin machen können, sich unter der Telefonnummer 0451-1316245 zu melden.

Quelle: presseportal.de