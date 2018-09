Lübeck (ots) – Am gestrigen Montag (10.09) klingelten zwei Beamte des 2. Polizeireviers im Teutonenweg. Eigentlich wollten sie einen Haftbefehl bei einem 27-jährigen vollstrecken. Dieser hatte 10 Euro nicht bezahlt und nun die letzte Möglichkeit, die offene Summe zu begleichen. Der Mann öffnete die Wohnungstür und da es sich um einen Ein-Zimmer-Wohnung handelt konnten die Beamten auch gleich zwei Zelte inklusive Licht- und Wärmelampen in dem Raum erkennen. Es handelte sich um zwei kleine „Gewächshäuser“ für Hanfpflanzen. Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift des Kommissariats 17 stellten die Pflanzen sicher. Die Beamten des 2. Polizeireviers konnten die 10 Euro für den Haftbefehl einziehen und der Tatverdächtige muss sich in einem Ermittlungsverfahren ver-antworten.

