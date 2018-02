Lübeck (ots) – Donnerstagabend (08. Februar 2018) konnten Beamte des 2. Polizeireviers einen jungen Mann in Lübeck St. Lorenz aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls festnehmen. Aufgefallen war der 30-Jährige zuvor durch eine Ruhestörung in seiner Wohnung. Aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung suchten Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck gegen 23.00 Uhr die Josephinenstraße in Lübeck St. Lorenz auf. Vor Ort wurde ihnen die Tür von einem 30-jährigen Wohnungsnehmer geöffnet. Den Lärm stellte er ein. Bei der Feststellung seiner Personalien stellte sich jedoch heraus, dass gegen den Ruhestörer ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag, weil er eine Geldstrafe von mehreren Hundert Euro nicht bezahlt hatte. Daraufhin wurde der junge Mann von der Funkstreifenwagenbesatzung direkt in die Justizvollzugsanstalt Lübeck gebracht. Um nicht in den Genuss einer Ersatzfreiheitsstrafe zu kommen, bezahlte er die Geldstrafe. Danach kam er wieder auf freien Fuß.

Quelle: presseportal.de