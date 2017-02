POL-HL: HL-St. Lorenz- und Stadtgebiet / Warnung vor aktueller Betrugsmasche

Lübeck (ots) – Seit Anfang des Jahres 2017 kam es in St. Lorenz Nord sowie in der Lübecker Innenstadt vermehrt zu Betrugstaten an der Haustür durch Vortäuschen einer Notsituation. Eine Frau klingelte bei überwiegend älteren Mitbürgern und gab sich als kürzlich zugezogene Nachbarin aus. Sie erzählte, sich aus der Wohnung ausgesperrt zu haben und bat um einen Geldbetrag, um mit dem Taxi zu ihrer Ferienwohnung nach Scharbeutz fahren zu können. Hier sollte angeblich ein Ersatzschlüssel hinterlegt sein. Nachdem die hilfsbereiten Nachbarn ihr Geldbeträge zwischen 20 und 200 EUR geliehen hatten, wurde die Frau nicht mehr gesehen. Es stellte sich heraus, dass die Person gar nicht in der Nachbarschaft wohnt. In zwei Fällen nahm die Frau unbefugt Zutritt zu der Wohnung und stahl Geld und eine Uhr. Personenbeschreibung: 20 – 30 Jahre alt, ca. 165 – 170 cm groß, schlank, süd-/ südosteuropäischer Typ und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Sie hat lange, schwarze Haare, teilweise zu einem Zopf gebunden sowie ein Muttermal auf der Wange. Die Täterin sprach akzentfrei Deutsch.

Quelle: presseportal.de