Lübeck (ots) – Am Freitagmorgen (27. April 2018) kam ein BMW in der Moislinger Allee in Lübeck St. Lorenz nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in zwei geparkte Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt, an dem BMW entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 07.45 Uhr (27. April 2018) befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem BMW X3 die Moislinger Allee in Richtung Lindenplatz. Kurz vor der Lichtzeichenanlage in Höhe der der Karpfenstraße kam der aus dem Kreis Stormarn stammende Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der graue BMW prallte daraufhin gegen einen auf dem Parkstreifen abgestellten Ford Transit und einen Hyundai Sonata. Nach bisherigen Feststellungen wurde der 81-jährige Unfallverursacher dabei schwer verletzt. Lebensgefahr besteht bisher jedoch nicht. Er wurde von einem Rettungswagen und unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem weißen Ford Transit und dem Hyundai Sonata beläuft sich auf circa 5000 Euro. Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste die Moislinger Allee kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden – es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck haben jetzt die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein plötzlich eingetretener Krankheitszustand des 81-jährigen Fahrers Ursache des Verkehrsunfalls ist.

Quelle: presseportal.de