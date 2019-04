Lübeck (ots) – Am Montagnachmittag (01.04.2019) übersah der Fahrer eines schwarzen Pkw beim Abbiegen von der Fackenburger Allee in die Konrad-Adenauer-Straße einen Fahrradfahrer. Der Autofahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Fahrer eines bisher noch unbekannten, schwarzen Pkw befuhr die Fackenburger Allee stadteinwärts und beabsichtigte, nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen in die gleiche Richtung mit seinem Fahrrad fahrenden 19-jährigen Lübecker, der über die Konrad-Adenauer-Straße hinweg weiter stadteinwärts fahren wollte. Es kam um 15.40 Uhr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Den Ermittlungen der Polizei zufolge sind drei jüngere, männliche Personen aus dem Pkw ausgestiegen und haben sich kurz mit dem Fahrradfahrer unterhalten, haben sich dann jedoch vom Unfallort entfernt, ohne die Personalien zu hinterlassen. Die Personen aus dem unfallverursachenden Fahrzeug, aber auch etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0451 – 1310 mit den Ermittlern vom 2. Polizeirevier Lübeck in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de