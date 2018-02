Lübeck (ots) – Im dritten Stock eines Wohnhauses in der Lübecker Westhoffstraße kam es am heutigen Montagmorgen (26.02.2018) zu einem Feuer. Eine Person wurde verletzt. Das Feuer wurde aufgrund seiner starken Rauchentwicklung gegen 09.17 Uhr durch einen Passanten von der Straße aus entdeckt. Mittels eines Werkzeuges gelang es dem Handwerker, die Wohnungstür zu öffnen. Ein Betreten der Wohnung war dem Mann aufgrund der Rauchentwicklung nicht möglich. Auf Rufen bekam der Passant zwar eine Antwort, der Bewohner habe die Wohnung jedoch nicht verlassen. Durch die wenig später eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte eine männliche Person aus der Wohnung geborgen werden. Aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation wurde der Mann einer Lübecker Klinik zugeführt. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge können sowohl ein technischer Defekt als auch fahrlässiges Verhalten des Brandbetroffenen nicht ausgeschlossen werden. In der Wohnung sind Teile des Mobilars sowie elektronische Geräte zerstört worden, der entstandene Schaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum beschriebenen Brand werden bei dem Kommissariat 11 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion geführt

Quelle: presseportal.de