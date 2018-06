Lübeck (ots) – Am heutigen Sonntag (17.06.), fand der 7. Sieben-Türme-Triathlon in der Zeit von 10:00- 17:30 h in Lübeck statt. Es nahmen insgesamt 1243 Triathleten an der Veranstaltung teil. Diese verlief aus Sicht der Polizei problemlos und störungsfrei. Die Verkehrsbeeinträchtigungen hielten sich in Grenzen.

Quelle: presseportal.de