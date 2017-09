Lübeck (ots) – Am gestrigen Montagabend (25.09.) gab es im Lübecker Stadtgebiet mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten. Der Anrufer gab sich Kriminalbeamter aus und erzählte, dass zwei Personen festgenommen wurden. In diesem angeblichen Ermittlungs- verfahren sollten die Angerufenen Angaben zu ihren Lebensumständen und Vermögen machen. Alle reagierten richtig und informierten umgehend die richtige Polizei. Bitte beachten Sie: Die Polizei fragt nicht am Telefon nicht nach Wertsachen. Informieren Sie älteren Mitmenschen, Verwandte und Nachbarn. Informieren Sie die Polizei und erstatten Sie eine Strafanzeige, sollten Sie solche Anrufe erhalten haben.

Quelle: presseportal.de