POL-HL: HL-Stadtgebiet / Fünf Fälle von Enkeltrick – alle gescheitert

Lübeck (ots) – Am vergangenen Freitag (19.05.) wurden der Polizei fünf Fälle bekannt, bei denen per Enkeltrick versuchte wurde, dass ältere Leute ihr Geld an Betrüger übergeben. Alle Anrufe endeten ohne Erfolg für die Täter. Eine ältere Dame aus Travemünde sollte für ihren Enkel 4000 Euro für einen Wohnungskauf in Schwerin geben; ein Innenstadtbewohner sogar 48000 Euro bereitstellen. Die anderen Anrufe waren ähnlich gelagert. Alle Senioren reagiert umsichtig und verweigerten die Geldübergaben. Auch das sie die Polizei über den Sachverhalt informierten war richtig. Angestellte einer Bank in der Fackenburger Allee hatten den „richtigen Riecher“: Ein 96-jähriger aus der Ziegelstraße wollte 6000 Euro in bar abheben, um seine angebliche Nichte bei einem Hauskauf zu unterstützen. Hier warnten die Angestellten und verhindert so die Vollendung einer Straftat und ein menschliches Schicksal, wäre der alte Mann um seine Ersparnisse gebracht worden. Deshalb rät die Polizei weiterhin: Thematisieren Sie bitte die Betrugsmaschen an älteren Personen im Familienkreis! Gesundes Misstrauen schützt immer! Melden Sie bitte jeden Vorfall an die Polizei – auch die Versuchstaten!

Quelle: presseportal.de