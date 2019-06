Lübeck (ots) – Zur Stunde (11.06.2019) gehen bei der Polizeidirektion Lübeck mehrere Hinweise auf Anrufe von falschen Polizeibeamten ein. Die Polizei warnt an dieser Stelle noch einmal eindringlich vor den Betrügern am Telefon und gibt folgende Hinweise: Tipps der Polizei: – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. – Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber. – Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Weitere Hinweise können auf der Internetseite www.polizei-beratung.de nachgelesen werden.

Quelle: presseportal.de