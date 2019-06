Lübeck (ots) – Am Himmelfahrtstag (31.05.2019) wurden durch Beamte der Wasserschutzpolizei Lübeck zahlreiche Sportbootfahrer auf den Gewässern rund um die Lübecker Altstadt kontrolliert. Der Schwerpunkt lag hier auf der Einhaltung der Vorschriften bezüglich des Alkoholkonsums auf Wasserfahrzeugen. Trotz des eher schlechten Wetters wurde bei fünf Bootsführern Alkoholkonsum festgestellt. Ein Sportbootfahrer erreichte einen vorläufigen Wert von 1,45 Promille, was die Fertigung einer Strafanzeige zur Folge hatte. Ein weiterer Sportbootfahrer erreichte einen Wert von 0,8 Promille, in diesem Fall wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weitere Wassersportler erzielten teilweise Werte, die knapp unter der 0,5-Promille-Grenze lagen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass analog zum Straßenverkehr auch auf dem Wasser die 0,5 Promille Grenze gilt!

Quelle: presseportal.de