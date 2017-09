Lübeck (ots) – In der Sonntagnacht (17. September 2017) brannte in der Straße Moorredder eine Sattelzugmaschine vollständig aus. Gegen 03:10 Uhr wurden Polizeibeamte in die Straße Moorredder in Höhe der Einmündung Nordlandring entsandt, da dort eine Sattelzugmaschine der Marke Volvo lichterloh brennen sollte. Die Lübecker Berufsfeuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Beamten des Zentralen Kriminaldauerdienstes wurden ebenfalls zum Brandort entsandt und sicherten dort erste Spuren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand konnten keine eindeutigen Hinweise auf eine Straftat erlangt werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An der Sattelzugmaschine entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Quelle: presseportal.de