Lübeck (ots) – Bei diesem Einbruchsversuch in eine Bankfiliale in Lübeck-Travemünde ist offenbar einiges nicht so glatt gelaufen wie geplant. Am frühen Donnerstagmorgen (02.05.) hat nach ersten Ermittlungserkenntnissen der Polizei gegen 01:30 Uhr offenbar jemand versucht in eine Bankfiliale außerhalb der Öffnungszeiten zu gelangen. Aus dem Selbstbedienungsbereich versuchte man über die dortige Zwischendecke in den Tresenbereich zu gelangen. Dort brach man durch und stürzte wahrscheinlich auf den Tresen. Mit Hilfe eines Stuhles wollte der Einbrecher dann wieder zurück in die Decke gelangen – dieses misslang, so dass ein Fenster des Aufenthaltsraumes geöffnet werden musste, um zu flüchten – natürlich ohne Beute. Im Inneren der Bank hätte man sowieso nur Formulare bekommen können. Das Geld ist hinter einer dicken Tresortür gesichert. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden durch das Kommissariat 12 geleitet. Hier bitten die Beamten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de