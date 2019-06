Lübeck (ots) – Aufmerksame Spaziergänger nahmen am späten Sonntagabend (23.06.2019) an der Strandpromenade in Travemünde das Geräusch von zersplitterndem Glas wahr. Als sie kurze Zeit später zwei männliche Personen in Richtung Strandbahnhof rennen sahen, informierten sie die Polizei. Die Regionalleitstelle entsandte zwei Funkwagen zum Einsatzort, die in relativ kurzer Zeit dort eintrafen. Mit Unterstützung der Zeugen wurden die beiden Tatverdächtigen noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen. Es stellte sich heraus, dass bei der Verkaufsbude eines Strandkorbvermieters eine Scheibe eingeschlagen worden war, nachdem zuvor die Vorhängeschlösser an den Holzverschlägen zerstört worden waren. Offenbar hatte sich einer der Täter bei der Tatausführung verletzt, denn an einer der am Tatort aufgefundenen Glasscherben konnten Blutanhaftungen festgestellt werden. Bei den in Tatortnähe festgenommenen Personen wurden Gegenstände aufgefunden, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Darüber hinaus wies eine der Personen frische Schnittverletzungen auf. Die 18 und 15 Jahre alten Tatverdächtigen wurden dem Zentralen Kriminaldauerdienst zur erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt. Zudem wurde einem Tatverdächtigen eine DNA-Vergleichsprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Personen entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Quelle: presseportal.de