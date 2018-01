Lübeck (ots) – In der Dienstagnacht (16. Januar 2018) ist es in Travemünde zu mindestens zwölf Autoeinbrüchen gekommen. Die Tatorte befinden sich von der Kaiserallee bis zur Straße Kleines Haff – quer durch Travemünde. Nach ersten Erkenntnissen waren im Auto befindliche Gegenstände als Beute von Interesse. Die bereits angelaufenen Ermittlungen führt die Polizei in Travemünde. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation in Travemünde unter der Telefonnummer 04502-863430.

Quelle: presseportal.de