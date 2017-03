POL-HL: HL-Travemünde-Moorredder / 87-jährige bestohlen

Lübeck (ots) – Am gestrigen Montag (20.03.) wollte eine ältere Travemünderin gegen 11.45 Uhr zum Einkaufen in die Nordmeerstraße. Als sie sich im Bereich der Fußgängerampel im Moorredder mit ihrem Rollator aufhielt trat ein jüngerer Mann an sie heran, stellte sich vor die Frau und tat so, als ob er sie anspucken würde. Im selben Moment griff er nach der Handtasche, welche am Griff des Rollators hing und lief davon. In der dunkelbraunen Handtasche befanden sich neben Bargeld auch der Ausweis und die Bank-EC-Karte. Die 87-jährige beschreibt den Täter wie folgt: ca. 20 bis 25 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er ist von schlanker Statur und trug einen längeren, beigen Blouson. Möglicherweise gab es einen zweiten Mittäter. Die Polizei in Travemünde ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer in Lübeck 0451-1310.

Quelle: presseportal.de