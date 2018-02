Lübeck (ots) – Nachdem es im Bereich der „Vorderreihe“ in Travemünde am Sonntag (18.02.2018) zur Berührung eines Pkw-Außenspiegels mit dem Arm eines Fußgängers gekommen war, suchte die Beifahrerin die Auseinandersetzung mit dem geschädigten Passanten. Die Dame habe sich, Zeugenaussage zufolge, in aggressiver Weise vor dem Mann aufgebaut, ihn angeschrien und Schläge angedroht. Ein Passant kam dem 70-jährigen Fußgänger schließlich zu Hilfe. In einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Lübeck wurden Zeugen des Vorfalls gebeten, der Polizeistation Travemünde Beobachtungen und Hinweise zu der weiblichen Person und ihrem Begleiter mitzuteilen. Die Polizeidirektion Lübeck bedankt sich für die zahlreichen Hinweise auf die Frau und ihren Begleiter. Die Personen konnten mittlerweile ermittelt werden.

Quelle: presseportal.de