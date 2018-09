Lübeck (ots) – Vom 25.09.2018 auf den 26.09.2018 wurden auf einer Großbaustelle in Lübeck Travemünde diverse Baustromkästen aufgebrochen und zusätzlich 80 Meter Elektroaußenkabel entwendet. Die Schadenshöhe wird auf etwa 4000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen. Am Dienstagsmorgen wurde die Polizei in Travemünde informiert, dass auf einer Baustelle im Dünenweg diverse verschlossene Baustromkästen aufgebrochen wurden. Der Baukran konnte nicht betrieben werden, ein Bauingenieur wurde hinzugezogen. Bei einer intensiven Nachschau wurde nun festgestellt, dass zudem 80 Meter Elektroaußenkabel entwendet wurden. Allein ein Kabelstück wurde in einem mindestens 60 Meter langen Einzelstück gekappt und fehlte. Damit konnte nun auch geklärt werden, warum der Baukran und die Anlagen im Rohbau nicht betrieben werden konnte. Die direkte Stromzufuhr war dadurch unmöglich gemacht worden und führte zum Stillstand der Baustelle. Erst ein hinzugezogener Elektriker konnte mit einigem Aufwand die Bauarbeiter und den Kranfahrer wieder handlungsfähig machen. Die Schadenshöhe wird aktuell auf 4000 Euro beziffert. Die Polizei in Travemünde ermittelt in dieser Sache wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die in der Nacht von Dienstag (25.09.18), 19.00 Uhr, bis Mittwoch (26.09.18), 08.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben. Die Polizeistation Travemünde erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04502-863430.

Quelle: presseportal.de