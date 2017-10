Lübeck (ots) – Am kommenden Sonntag (08. Oktober 2017) findet der alljährliche Stadtwerke Lübeck Marathon statt. Am Veranstaltungstag muss in der Kernzeit von 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr mit Verkehrsbehinderungen entlang der gesamten Laufstrecke zwischen der Lübecker Innenstadt und Lübeck-Travemünde gerechnet werden. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert, an den Absperrungen sind Polizeibeamte und diverse Ordner eingesetzt. Ausführliche Informationen zu Sperrungen, Umleitungsempfehlungen und entsprechendes Kartenmaterial zur Laufstrecke können auf der Homepage des Veranstalters unter www.stadtwerke-luebeck-marathon.de eingesehen werden. Bitte beachten Sie insbesondere auch die Hinweise zum ÖPNV und der Priwall-Fähre. Mit der besonderen Bitte um mediale Verbreitung im Hörfunk übersandt.

Quelle: presseportal.de