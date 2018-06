Lübeck (ots) – Unbekannte haben in der Nähe des Brodtener Steilufers in Lübeck Travemünde einen DLRG-Wachturm beschädigt und mehrere Fensterscheiben zerstört. Die Beamten der Polizeistation Travemünde ermitteln in dieser Sache wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und suchen Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den/dem Tatverdächtigen machen können. Dienstagmittag (19. Juni 2018) wurden Beamte der Polizeistation Travemünde zu einem Einsatz an das Brodtener Steilufer in der Nähe des Hundestrandes gerufen. Unbekannte hatten dort mehrere Glasscheiben eines DLRG-Wachturms beschädigt. Die Glasscheiben sind an mehreren Stellen gerissen und nicht mehr nutzbar – sie müssen ausgetauscht werden. Wann genau die Tat geschah und wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, das ermitteln nun die Einsatzkräfte in Travemünde. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in der Zeit vom 13.06.’18 bis 19.06.’18 den Tathergang oder verdächtige Personen im Bereich des betroffenen DLRG-Wachturms in der Nähe des Hundestrandes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04502 – 863430.

Quelle: presseportal.de