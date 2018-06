Lübeck (ots) – Im März diesen Jahres erhielten Beamte der Polizeistation Kücknitz von einem Zeugen den Hinweis, dass in der Mittagszeit ein Wagen im Westpreußenring mit offenbar hochwertigem Werkzeug beladen werde. Die Beamten konnten einen 33-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Lübeck ermitteln, der nach Belehrung gegenüber den Polizisten angab, dass er diese Werkzeuge an einem Samstagabend (17.03.) in Hamburg gekauft habe. Ihm war bewusst, dass es sich möglicherweise um Diebesgut handeln könnte. Die Beamten stellen die Werkzeuge sicher und das Kommissariat 12 führt die weiteren Ermittlungen. Wer Hinweise zu dem Eigentümer der Werkzeuge machen kann wird gebeten, sich an das Kommissariat 12 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion unter der Rufnummer 0451-1310 zu wenden.

Quelle: presseportal.de