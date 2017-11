Lübeck (ots) – Das 3. Polizeirevier Lübeck ermittelt hinsichtlich illegal abgelagerter Säcke mit Hefeteig im Bereich des Volksfestplatzes in Lübeck. Hierzu wurde eine Pressemitteilung am 25. Oktober 2017 veröffentlicht. Am vergangenen Samstagmorgen (28.10.) kontrollierten Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck in der Kantstraße einen Mercedes-Benz im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Fahrer hatte alle Papiere und Ausrüstungsgegenstände dabei, die Verkehrstüchtigkeit war gegeben. Allerdings sahen die Polizisten auf der Rücksitzbank mehrere große durchsichtige Tüten mit Hefeteig. Auf Nachfrage konnte der Fahrer eine plausible Antwort geben. Sie sollten Verwendung in dem Familienbetrieb finden. Auf eine mögliche Entsorgung von Hefeteigresten angesprochen, erzählte der junge Mann, dass diese ordnungsgemäß in Kiel in einem speziellen Entsorgungscontainer erfolgt. Damit war die Kontrolle beendet und der 24-jährige konnte weiterfahren. Eine Stunde später erschien der Vater des zuvor kontrollierten Fahrers beim 3. Polizeirevier. Der 51-jährige Lübecker gab gegenüber den Beamten an, dass er zuvor im Internet den Bericht über die Abfallentsorgung gelesen habe und ihn nun das Gewissen plage. Er ist selbstständiger Bäcker und hatte den Teig auf dem Volkfestplatz entsorgt, da dieser „gekippt“ war. Er könne sich gar nicht erklären, warum er nicht die reguläre Entsorgung gewählt habe. Im Fazit bleibt, dass dieser Fall geklärt werden konnte.

Quelle: presseportal.de