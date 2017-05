POL-HL: HL-Volksfestplatz +++Aktionswoche Alkohol 2017 -Morgen für alle auf dem Volksfestplatz Fahren mit der Rauschbrille, Infostände, mobile Cocktailbar+++

Lübeck (ots) – Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck beteiligt sich am morgigen Donnerstag (18.05.) in der Zeit von 14 bis 17 an der bundesweiten Aktion auf dem Lübecker Volksfestplatz in der Travemünder Allee. Gemeinsam mit Lübecker Fahrschulen wird ein Parcours angeboten, auf dem mit und ohne Rauschbrille gefahren werden kann. Ebenfalls sind dort Infostände und eine mobile Cocktailbar aufgebaut. Einfach mal vorbeischauen!! Weiteres ist auf facebook: https://de-de.facebook.com/aktionswochealkohol/ und youtube https://www.youtube.com/watch?v=l17VhUVumFQ zu finden. Foto: Polizei

Quelle: presseportal.de