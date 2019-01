Lübeck (ots) – Am Freitagmorgen (11.01.2019) gegen 05:39 Uhr kam es in der Wesloer Landstraße zu einem Unfall. Ein Autofahrer kam mit seinem VW Polo in Höhe des Holzhofes von der Fahrbahn ab. Der Fahrer war alkoholisiert Ein 20-jähriger Lübecker geriet aus nicht geklärter Ursache mit seinem VW Polo mit einem Rad der Vordachse auf die dortige Leitplanke, so dass der Kleinwagen letztendlich auf die Seite kippte. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde am Unfallort durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die am Unfallort eingesetzten Polizeibeamten stellten bei ihm Atemalkohol fest. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der VW Polo wurde abgeschleppt. Eine Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Quelle: presseportal.de